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Жительница Омской области оформила фиктивные договоры займа на 1,1 млн рублей

37-летней жительнице Омской области вынесли приговор по уголовному делу о мошенничестве в крупном размере с использованием служебного положения.

Источник: AP 2023

Всего ей, как менеджеру микрокредитной организации, удалось похитить свыше 1,1 миллиона рублей.

Суд установил, что она изготовила фиктивные договоры займа и расходные кассовые ордера на тех, кто раньше брал в этой организации кредиты. Занималась менеджер этим с августа по декабрь 2021 года.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области, свою вину она признала и частично возместила ущерб.

Таврический районный суд признал её виновной и приговорил к трём годам лишения свободы условно. Также женщина должна в полном объёме возместить причинённый ущерб.