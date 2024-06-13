Жительница Омской области оформила фиктивные договоры займа на 1,1 млн рублей

Всего ей, как менеджеру микрокредитной организации, удалось похитить свыше 1,1 миллиона рублей.
Суд установил, что она изготовила фиктивные договоры займа и расходные кассовые ордера на тех, кто раньше брал в этой организации кредиты. Занималась менеджер этим с августа по декабрь 2021 года.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области, свою вину она признала и частично возместила ущерб.
Таврический районный суд признал её виновной и приговорил к трём годам лишения свободы условно. Также женщина должна в полном объёме возместить причинённый ущерб.