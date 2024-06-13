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Жуткая авария в Кишинёве: Два автомобиля столкнулись на большой скорости — один водитель погиб

Жуткая авария на Дачии: один из водителей погиб.

Источник: Комсомольская правда

Инцидент произошёл сегодня утром на бульваре Дачия. По предварительной информации, водитель Mercedes выехал на встречную полосу, где столкнулся с Ford.

В результате удара 53-летний водитель Mercedes скончался на месте. Начато расследование.