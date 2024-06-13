В Хабаровске нашли «ферму» с сим-картами, которые использовали СБУ

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Задержаны двое жителей Хабаровска, которые держали «ферму» с тысячами сим-карт, оборудование использовали спецслужбы Украины для ложного минирования объектов инфраструктуры на территории России, в том числе в Брянске, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
По его данным, два местных жителя причастны к администрированию в коммерческих целях специализированных сим-боксов с подключенными к ним сим-картами российских и иностранных операторов связи, которые использовались и применялись украинскими спецслужбами для дестабилизации обстановки в России.
«Указанное оборудование использовалось для обезличенной регистрации аккаунтов в социальных сетях, при помощи которых отправлялись ложные сообщения на официальные страницы правоохранительных органов Брянской области о заложенных взрывных устройствах, в частности в одной из школ», — сказал источник.
«Администраторы» рассказали, что функционирующие в сим-боксах абонентские номера они предоставляли «в качестве виртуальных идентификаторов для регистрации на интернет-сайтах», получая прибыль за аренду оборудования, добавил собеседник.
Пока уголовно дело возбуждено только по статье о причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, совершенного в крупном размере (ч. 1 ст. 165 УК РФ).