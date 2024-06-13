«Катал гостей»: очевидцы засняли последний полет вертолета, упавшего в Билимбае

В среду, 12 июня, в районе Билимбая упал вертолет «Robinson R44». В связи с этим Уральская транспортная прокуратура начала проверку об исполнении законодательства о безопасности полетов. При падении воздушного судна пострадали два человека. Пилот — бизнесмен Игорь Чистовский и подруга его жены, дизайнер Эльнара Дворникова. Мужчина уже пришел в сознание. Его состояние врачи оценивают, как средней тяжести. У женщины состояние крайне тяжелое.
Тем временем появилось видео последнего полета вертолета перед падением. Его засняли очевидцы, отдыхавшие на пляже пруда рядом с домом, от которого взлетал вертолет.
— Там, наверное, была вечеринка, машин семь стояло у дома, от которого взлетал вертолет, — рассказывает очевидец Валерий. — Вертолетов было два. Сначала один прилетел и приземлился во дворе дома. Второй, когда прилетел, во дворе приземлиться не смог и сел в поле рядом. Мы как поняли, пилот катал людей. Он пассажиров поменял и улетел в стороны базы отдыха «Светофор». Минут через десять прилетел во второй раз, постоял минуты 2−3, поменял пассажирок — две девушки в белых футболках поменялись местами — и улетел опять в сторону «Светофора». Садился ли он там или нет, я не знаю.
Валерий рассказал, что находился на пляже с 16.00 и примерно до 19.30. Второй вертолет, о котором рассказано выше, появился около семи вечера.
— Оба раза он улетал в сторону «Светофора», но возвращался уже со стороны Билимбая. Возможно, круг делал где-то, — вспоминает Валерий. — Ни падения, ни шума я не слышал. О том, что вертолет в итоге разбился, прочитал только этим утром. По фотографиям с места падения, вертолет был тот же, который мы видели — расцветка у них одна.
На момент публикации связаться с родственниками пострадавших не удалось.