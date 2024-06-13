«Катал гостей»: очевидцы засняли последний полет вертолета, упавшего в Билимбае

— Там, наверное, была вечеринка, машин семь стояло у дома, от которого взлетал вертолет, — рассказывает очевидец Валерий. — Вертолетов было два. Сначала один прилетел и приземлился во дворе дома. Второй, когда прилетел, во дворе приземлиться не смог и сел в поле рядом. Мы как поняли, пилот катал людей. Он пассажиров поменял и улетел в стороны базы отдыха «Светофор». Минут через десять прилетел во второй раз, постоял минуты 2−3, поменял пассажирок — две девушки в белых футболках поменялись местами — и улетел опять в сторону «Светофора». Садился ли он там или нет, я не знаю.