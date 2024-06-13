Суд отказался отпустить замглавы Генштаба из СИЗО

Второй западный окружной военный суд отказался отпустить из следственного изолятора начальника Главного управления связи, замглавы Генштаба генерал-лейтенанта Вадима Шамарина. Он проходит по делу о получении взятки на сумму более 36 млн руб.
Защита просила о смене меры пресечения на домашний арест. Сам генерал участвовал в заседании по видеосвязи, он также попросил смягчить ему меру пресечения, сообщил о готовности сотрудничать со следствием и отметил, что не собирается скрываться, сообщал ТАСС. Адвокат сообщил, что в деле военного есть справка департамента ФСБ.
РБК направил запрос в пресс-службу Второго западного окружного военного суда.
Шамарина арестовали 22 мая на два месяца. Ему вменяют ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере), она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 15 лет. По данным ТАСС, тогда же следствие наложило арест на недвижимость, активы и банковские счета военного. Он свою вину не признает.
По версии Следственного комитета, взятку Шамарину дали генеральный директор ОАО «Пермский телефонный завод “Телта”» Алексей Высоков и главный бухгалтер предприятия Елена Гришина. Как писал «Коммерсантъ», их арестовали в августе 2023 года по обвинению в мошенничестве. По данным газеты, ФСБ узнала, что Шамарин получил доступ к материалам по их делу и пытался помешать следствию.
В СК утверждают, что взятка была дана «за увеличение объема поставляемой продукции» по госконтрактам для нужд Минобороны и «общее покровительство». Полученными денежными средствами Шамарин распорядился по своему усмотрению, добавили в ведомстве.
В последние месяцы по обвинению в получении взятки были арестованы еще несколько высокопоставленных чиновников Минобороны: заместитель министра обороны России Тимур Иванов (размер взятки 1,185 млрд руб. в форме услуг) и начальник кадрового управления военного ведомства Юрий Кузнецов (30,5 млн руб.). Оба также находятся под стражей.