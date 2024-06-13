Суд отказался отпустить замглавы Генштаба из СИЗО

Шамарина арестовали 22 мая на два месяца. Ему вменяют ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере), она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 15 лет. По данным ТАСС, тогда же следствие наложило арест на недвижимость, активы и банковские счета военного. Он свою вину не признает.