За кражу и поджог имущества осудили жителя Хабаровского края

Верхнебуреинский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 34-летнего местного жителя. Он признан виновным по ч.ч. 1, 2ст. 158 УК РФ (кража), ч. 2 ст. 167 УК РФ (повреждение чужого имущества путем поджога), сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Хабаровского края.