За кражу и поджог имущества осудили жителя Хабаровского края

Верхнебуреинский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 34-летнего местного жителя. Он признан виновным по ч.ч. 1, 2ст. 158 УК РФ (кража), ч. 2 ст. 167 УК РФ (повреждение чужого имущества путем поджога), сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Хабаровского края.
В октябре 2023 года мужчина похитил 60 метров интернет-кабеля, после чего сдал его в пункт приема металла.
Спустя два месяца незаконно проник на склад местной организации, откуда похитил строительные инструменты. С целью сокрытия следов преступления мужчина поджег склад. Размер причиненного ущерба составил более 400 тысяч рублей.
Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Приговор в законную силу не вступил.
Государственное обвинение поддержано прокуратурой Верхнебуреинского района.