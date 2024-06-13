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Побитый урожай и поваленные деревья: сильный град и ливень обрушились на Иркутскую область

Из-за сильного дождя и града часть домов остались без света в Иркутском районе.

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Источник: Комсомольская правда

Непогода вновь накрыла Приангарье. В столице региона пролился ливневый дождь под аккомпанемент громовых раскатов и порывистого ветра. Неожиданно выпал град. Рассказываем, насколько серьезны последствия сильного града и ливня в Иркутской области 13 июня 2024.

Последствия сильного града и ливня в Иркутской области 13 июня 2024.

Иркутские энергетики предупредили жителей областного центра и прилегающих районов о возможных аварийных отключениях электроэнергии из-за неблагоприятных погодных условий.

— Бригады Восточных и Южных электрических сетей направлены на устранение причины отключения. Ориентировочное время восстановления электроснабжения 20:00, — написали в тг-канале Свет 38.

В районе Иркутского технического университета в столице региона сильный ветер повалил тополь на трамвайные пути и оборвал провода. Очевидцы сообщают, что на улице Гагарина 36 дерево было повреждено непогодой, по видеозаписям, распространенным в интернете, видно, что ветви упали на одно из припаркованных авто. Кроме того, электрические провода также пострадали.

— В огороде все печально. От капусты ничего не осталось, — поделилась жительница Хомутово.

Последствия сильного града и ливня в Иркутской области 13 июня 2024 заметны и в селах — в Хомутово и Урик тоже прошел сильный град, который нанес серьезный ущерб местным фермерам. Кусочки льда, достигающие примерно 1−2 сантиметров в диаметре, разбили выращенный с большим трудом урожай.

— Многое уже не спасти. Когда уже установится ясная нормальная погода без аномалий? — написала девушка в социальных сетях.

Грозовой фронт с градом накрыл Черемховский и Осинский районы. Непогода стала неприятным сюрпризом для большинство жителей региона, ведь по прогнозу ожидался слабый дождь в течение дня.