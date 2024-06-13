Побитый урожай и поваленные деревья: сильный град и ливень обрушились на Иркутскую область

В районе Иркутского технического университета в столице региона сильный ветер повалил тополь на трамвайные пути и оборвал провода. Очевидцы сообщают, что на улице Гагарина 36 дерево было повреждено непогодой, по видеозаписям, распространенным в интернете, видно, что ветви упали на одно из припаркованных авто. Кроме того, электрические провода также пострадали.