Поспорил с друзьями: подросток утонул в реке в Астане

В ДЧС Астаны напомнили гражданам о соблюдении безопасности на водоемах. На водоемах не допускается: купаться в местах, где установлены знаки «Купание запрещено»; заплывать за буйки, обозначающие границы заплыва; подплывать к маломерным судам и другим плавательным средствам; прыгать в воду с лодок, катеров, причалов, природных образований (скал, утесов, валунов, парапетов, ограждений и других предметов), а также сооружений, не приспособленных для этих целей; входить в воду и купаться в состоянии алкогольного и наркотического опьянения; нырять в непроверенных и необорудованных местах; плавать на предметах, не предназначенных для плавания; входить в воду детям без сопровождения взрослых.