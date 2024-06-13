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Супруги из Дятловского района умерли от отравления парами редкого яда

Супружеская пара погибла из-за отравления парами яда в Дятловском районе.

Источник: sudexpert.gov.by

Супруги, женщина 64 лет и мужчина 61 года, погибли в своем доме в Дятловском районе из-за смертельного отравления ядохимикатами, сообщает Государственный комитет судебных экспертиз. Трагедия произошла в одной из деревень. Тела супругов обнаружили их родственники.

В ходе судебно-медицинской экспертизы специалисты выяснили, что супружеская пара скончалась из-за комбинированного отравления метгемоглобинобразующими ядами.

Погибший мужчина работал на сельхозпредприятии, откуда и принес домой ядохимикат, чтобы потравить грызунов в доме.

Но, как говорят специалисты, этот препарат очень токсичен, использовать его в быту категорически запрещено, поскольку при взаимодействии с воздухом он разлагается с выделением газа фосфина, который относится к метгемоглобинобразующим ядам.

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