Супруги из Дятловского района умерли от отравления парами редкого яда

Супруги, женщина 64 лет и мужчина 61 года, погибли в своем доме в Дятловском районе из-за смертельного отравления ядохимикатами, сообщает Государственный комитет судебных экспертиз. Трагедия произошла в одной из деревень. Тела супругов обнаружили их родственники.
В ходе судебно-медицинской экспертизы специалисты выяснили, что супружеская пара скончалась из-за комбинированного отравления метгемоглобинобразующими ядами.
Погибший мужчина работал на сельхозпредприятии, откуда и принес домой ядохимикат, чтобы потравить грызунов в доме.
Но, как говорят специалисты, этот препарат очень токсичен, использовать его в быту категорически запрещено, поскольку при взаимодействии с воздухом он разлагается с выделением газа фосфина, который относится к метгемоглобинобразующим ядам.