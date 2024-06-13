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Суд на Кубани огласил приговор отцу, зарезавшему сына

Мужчина признан виновным в убийстве.

Пенсионер из Славянска-на-Кубани по решению суда проведет девять лет в колонии строгого режима за убийство сына. Следствием и судом установлено, что мужчина зарезал погибшего ножом, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Трагический инцидент произошел 8 марта 2024 года в доме пенсионера в Славянске-на-Кубани. Между мужчинами во время застолья возникла ссора, фигурант схватился за нож и одним ударом убил сына.

Погибший скончался на месте происшествия.