Суд на Кубани огласил приговор отцу, зарезавшему сына

Пенсионер из Славянска-на-Кубани по решению суда проведет девять лет в колонии строгого режима за убийство сына. Следствием и судом установлено, что мужчина зарезал погибшего ножом, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по Краснодарскому краю.