В Воронежской области оштрафовали администрацию мусорного полигона

В ходе проверки, проведенной сотрудниками МЧС после пожаров на мусорном полигоне в селе Бабяково Новоусманского района, установлено, что на предприятии не проводилось регулярное увлажнение складируемых бытовых отходов, что становилось причиной возгораний. Администрация полигона привлечена к административной ответственности — штрафу в размере 60 тыс. рублей, — сообщили в ГУ МЧС по Воронежской области в четверг, 13 июня. Кроме того, сотрудников предприятия дополнительно проинструктировали о необходимости проведения регулярной работы по увлажнению мусора.