В Воронежской области оштрафовали администрацию мусорного полигона

В ходе проверки, проведенной сотрудниками МЧС после пожаров на мусорном полигоне в селе Бабяково Новоусманского района, установлено, что на предприятии не проводилось регулярное увлажнение складируемых бытовых отходов, что становилось причиной возгораний. Администрация полигона привлечена к административной ответственности — штрафу в размере 60 тыс. рублей, — сообщили в ГУ МЧС по Воронежской области в четверг, 13 июня. Кроме того, сотрудников предприятия дополнительно проинструктировали о необходимости проведения регулярной работы по увлажнению мусора.
Как писало РИА «Воронеж», полигон ТБО в Бабяково загорелся в ночь на вторник, 4 июня. По свидетельствам очевидцев, огромный столб дыма был виден за несколько километров. Пожар удалось потушить примерно в 10:00 вторника, но около 23:00 огонь разгорелся с новой силой из-за усиления ветра.
Ранее РИА «Воронеж» сообщало о пожаре на том же мусорном полигоне, случившемся в ночь на 15 апреля. Росприроднадзор организовал проверку. Компанию «Поэтро-Полигон» пообещали привлечь к ответственности.