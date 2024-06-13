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В Воронеже на слесаря с высоты упала махина весом более 150 килограммов

На 39-летнего работника «Воронежтеплосети» упало оборудование весом более 150 кг, он получил тяжелые травмы.

4 июня 39-летний слесарь, работающий в «Воронежтеплосети», получил тяжелые травмы из-за несчастного случая. Мужчина проводил демонтаж теплового оборудования. По всей видимости, не были соблюдены требования технической безопасности. Иначе сложно объяснить, как работники «Воронежтеплосети» допустили падение оборудования весом более 150 килограммов с высоты полутора метров. Внизу как раз стоял 39-летний мужчина.

Упавшее оборудование придавило слесаря. Мужчина выжил, но получил тяжелые травмы.

Сейчас обстоятельства несчастного случая расследует комиссия под председательством Государственной инспекции труда в Воронежской области. Компетентные люди, входящие в ее состав, должны выяснить, кто был виновником этого ЧП.

несчастный случай