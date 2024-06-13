В Сочи задержали участников массовой драки возле торгового центра

Мы писали, в Сочи взрослые мужчины напали на подростков. По словам очевидцев, конфликт между мужчинами и толпой подростков произошел во дворе многоэтажки. Взрослые начали придираться к молодым людям, после чего один из подростков кинул бутылку в сторону обидчиков. Мужчины сразу же решили применить физическую силу. Один начал душить парня, второй уложил его на землю. После выкриков прохожих, мужчины оставили парня в покое.