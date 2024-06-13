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Более тысячи человек эвакуировали из нижегородского ТЦ «Небо» 13 июня

В торговом центре опять сработала пожарная сигнализация.

Эвакуация была объявлена в нижегородском торговом центре «Небо» днем 13 июня. Здание были вынуждены покинуть более тысячи человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Причиной тревоги стало ложное срабатывание пожарной сигнализации — речевой информатор с просьбой покинуть помещение произвольно включился около 12 часов дня. Все посетители и персонал покинули торговый центр еще до приезда пожарных.

Стоит отметить, что эвакуации в торговом центре «Небо» происходят регулярно — чаще всего причиной становится ложное срабатывание пожарной сигнализации.

МЧС