Более тысячи человек эвакуировали из нижегородского ТЦ «Небо» 13 июня

Эвакуация была объявлена в нижегородском торговом центре «Небо» днем 13 июня. Здание были вынуждены покинуть более тысячи человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Причиной тревоги стало ложное срабатывание пожарной сигнализации — речевой информатор с просьбой покинуть помещение произвольно включился около 12 часов дня. Все посетители и персонал покинули торговый центр еще до приезда пожарных.
Стоит отметить, что эвакуации в торговом центре «Небо» происходят регулярно — чаще всего причиной становится ложное срабатывание пожарной сигнализации.