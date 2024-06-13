Волгоградский областной суд увеличил размер штрафа Арсену Мелконяну

Суд приговорил Мелконяна к 3 годам и 2 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а также наложил штраф в размере 250 тыс. рублей (изначально штраф составлял 150 тыс. рублей). Несмотря на обжалование приговора со стороны осужденного и государственного обвинения, Волгоградский областной суд оставил решение по наказанию без изменений. Приговор вступил в законную силу.