Волгоградский областной суд увеличил размер штрафа Арсену Мелконяну

В сегодняшнем заседании Волгоградского областного суда был рассмотрен и утвержден приговор по уголовному делу в отношении Арсена Мелконяна, обвиняемого в угрозе убийством судье и сотруднику исправительного учреждения. Приговор Краснооктябрьского районного суда, вынесенный 18 марта 2024 года, был подвергнут апелляционной проверке.
По вердикту суда первой инстанции Мелконян признан виновным в нескольких эпизодах угрозы применения насилия в отношении сотрудника исправительного учреждения и угрозы убийства судьи, рассматривавшего его дело.
В проверке материалов дела принимала участие прокурор апелляционного отдела уголовно-судебного управления прокуратуры Волгоградской области Марина Цой, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Суд установил, что Мелконян демонстрировал агрессивное поведение и высказывал угрозы как сотрудникам исправительного учреждения, так и судье.
Суд приговорил Мелконяна к 3 годам и 2 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а также наложил штраф в размере 250 тыс. рублей (изначально штраф составлял 150 тыс. рублей). Несмотря на обжалование приговора со стороны осужденного и государственного обвинения, Волгоградский областной суд оставил решение по наказанию без изменений. Приговор вступил в законную силу.