Кредитная организация похитила у омичей более 1,1 млн рублей

Таврический районный суд Омской области вынес приговор 37-летнему менеджеру микрокредитной организации за хищение более 1,1 млн рублей. Она признана виновной в мошенничестве с использованием служебного положения в особо крупном размере.



Суд установил, что с августа по декабрь 2021 года осужденная, находясь в офисе продаж, заключала ложные договоры займа и оформляла документы на лица, ранее оформлявшие займы в данной организации. Таким образом, ей удалось похитить более 1,1 млн рублей.



Менеджер признала свою вину и частично возместила ущерб. Суд назначил ей наказание в виде трёх лет лишения свободы условно с испытательным сроком на четыре года. Кроме того, осужденную обязали полностью возместить причинённый ущерб.