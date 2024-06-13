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«Нелегал-2024»: в Севастополе выявили десятки незаконных мигрантов

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн — РИА Новости Крым. В Севастополе за четыре дня нашли 140 нарушений в сфере миграции, выдворили из страны восемь человек, еще 25 нелегалов ожидают депортации, сообщает пресс-служба полиции города по итогам первого этапа оперативно-профилактического мероприятия «Нелегал-2024».

Источник: РИА "Новости"

«В ходе рейда выявлено 140 административных правонарушений в сфере миграции. По результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях наложено административных штрафов на общую сумму 259 тысяч рублей», — сказано в сообщении.

По итогам рейда депортированы восемь мигрантов — въезд в страну им закрыт. Еще 25 человек ожидают выдворения, 13 из них — принудительно, с помещением в центры временного содержания иностранцев в других регионах, 12 — самостоятельно.

Уточняется, что операция проводилась в Севастополе с 3 по 6 июня. Мероприятия продолжатся на регулярной основе.

Правительство России ранее поддержало законопроект о праве МВД выдворять иностранцев без суда при условии доработки документа, который размещен в электронной базе Госдумы. В частности, кабмин требует учесть положение, по которому в отдельных случаях суд может заменить депортацию на иное административное наказание.