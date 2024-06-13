«Нелегал-2024»: в Севастополе выявили десятки незаконных мигрантов

«В ходе рейда выявлено 140 административных правонарушений в сфере миграции. По результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях наложено административных штрафов на общую сумму 259 тысяч рублей», — сказано в сообщении.
По итогам рейда депортированы восемь мигрантов — въезд в страну им закрыт. Еще 25 человек ожидают выдворения, 13 из них — принудительно, с помещением в центры временного содержания иностранцев в других регионах, 12 — самостоятельно.
Уточняется, что операция проводилась в Севастополе с 3 по 6 июня. Мероприятия продолжатся на регулярной основе.
Правительство России ранее поддержало законопроект о праве МВД выдворять иностранцев без суда при условии доработки документа, который размещен в электронной базе Госдумы. В частности, кабмин требует учесть положение, по которому в отдельных случаях суд может заменить депортацию на иное административное наказание.