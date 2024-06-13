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Трое сотрудников НТВ получили ранения в Горловке

Три сотрудника телеканала НТВ получили ранения в Горловке Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом в четверг, 13 июня, сообщил мэр города Иван Приходько.

Источник: РИА "Новости"

«Во время выполнения профессиональных обязанностей в поселке Гольмовский (Никитовский район Горловки) тяжелые ранения получили Алексей Ивлиев и еще двое сотрудников НТВ», — написал он в своем Telegram-канале.

Градоначальник уточнил, что раненые доставлены в больницу Горловки.

Мэр также сообщал, что утром в четверг под обстрелом украинских военных находились поселок шахты им. Н. А. Изотова и поселок Гольмовский, оба населенных пункта находятся в Никитовском районе города.

Днем ранее в результате обстрела Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадала 34-летняя мирная жительница. Корреспондент «Известий» Евгений Быковский показал последствия обстрела города.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.