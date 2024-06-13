ФСБ раскрыла хищение из Соцфонда на ₽1 млрд

Как сообщили, в свою очередь, в МВД, уже сейчас установлено, что в группу входили чиновники, жители Ингушетии и пока еще не установленные лица. С 2019 по 2022 год мошенники сами готовили подложные договоры купли-продажи объектов недвижимости и договоры займа, используя для этого поддельные документы иностранных детей. При обыске у них нашли наличные, оружие, телефоны, а также печати, штампы и бланки зарубежных свидетельств о рождении и другие формуляры.