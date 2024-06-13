Группировка войск «Днепр» нанесла поражение трем украинским бригадам

«Подразделениями группировки войск “Днепр” нанесено поражение формированиям 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 15-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Мирное и Новопокровка Запорожской области», — говорится в сообщении.
В министерстве уточнили, что потери ВСУ составили до 100 военнослужащих, 3 автомобиля, 155-мм самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, 152-мм гаубица Д-20, 122-мм орудие Д-30, а также станция радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».