Группировка войск «Днепр» нанесла поражение трем украинским бригадам

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Группировка войск «Днепр» нанесла за сутки поражение трем украинским бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области, потери противника составили до 100 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ.