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Группировка войск «Днепр» нанесла поражение трем украинским бригадам

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Группировка войск «Днепр» нанесла за сутки поражение трем украинским бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области, потери противника составили до 100 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Подразделениями группировки войск “Днепр” нанесено поражение формированиям 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 15-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Мирное и Новопокровка Запорожской области», — говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что потери ВСУ составили до 100 военнослужащих, 3 автомобиля, 155-мм самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, 152-мм гаубица Д-20, 122-мм орудие Д-30, а также станция радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».