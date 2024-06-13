Депутат Госдумы попал в больницу после ДТП под Истрой

Езубов избран в Госдуму восьмого созыва в 2021 году. По данным из его декларации о доходах на тот год, на него записан Lexus LS-460. По сведениям за 2019 год, его супруга владела Mercedes Benz E280 4M, а также Lexus RX и Nissan Qashqai 2.0.