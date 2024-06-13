Пресечена попытка поставки наркотиков в особо крупном размере

В ходе оперативно-следственных мероприятий установлены четверо подозреваемых, проведены обыски по месту проживания, где обнаружены и изъяты наркотические средства — марихуана весом 787 гр., а также другие предметы необходимые для взвешивания и расфасовки наркотических средств.