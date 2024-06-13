Пресечена попытка поставки наркотиков в особо крупном размере

При проведении осмотра склада временного хранения «DHL» сотрудниками столичного департамента АФМ с применением служебно-розыскной собаки в зоне таможенного контроля обнаружены международные почтовые отправления в количестве 3-х посылок, внутри которых обнаружены наркотические вещества — экстракт каннабиса (гашишное масло), общей массой 3,5 кг.
В ходе оперативно-следственных мероприятий установлены четверо подозреваемых, проведены обыски по месту проживания, где обнаружены и изъяты наркотические средства — марихуана весом 787 гр., а также другие предметы необходимые для взвешивания и расфасовки наркотических средств.
По данному факту начато досудебное расследование.
В отношении 4-х подозреваемых санкционирована мера пресечения в виде «содержание под стражей».
В соответствии с требованиями ст. 201 УПК РК иные сведения разглашению не подлежат.