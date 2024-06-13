Суд будет слушать дело Беркович* и Петрийчук* в закрытом режиме из-за угроз

Соответствующее ходатайство заявила прокурор в связи с поступающими в адрес участников процесса угрозами.
«Суд удовлетворил ходатайство государственного обвинителя», — сказал собеседник агентства.
Ранее в суде выступил секретный свидетель, который пожаловался на спектакль в правоохранительные органы. Его данные не разглашались в целях безопасности, суд присвоил ему псевдоним «Никита». Показания он давал дистанционно с технологией изменения голоса и не отвечал на те вопросы, которые могли привести к раскрытию его личности. Как пояснил свидетель, он до сих пор работает в театральной сфере и опасается за свою карьеру и репутацию.
По версии следствия, Петрийчук* подготовила сценарий театральной пьесы «Финист ясный сокол», в котором содержатся признаки оправдания и пропаганды терроризма. Затем Беркович* и Петрийчук* совместно поставили пьесу, публично демонстрируя ее на различных фестивалях, в театрах, а также в интернете. Спектакль повествует о женщинах, решивших виртуально выйти замуж за адептов радикального ислама и уехать к ним в Сирию. Спектакль, созданный в том числе на деньги министерства культуры, получил театральную премию «Золотая маска».
Беркович* и Петрийчук* вину не признают. Обе уже год находятся под арестом, несмотря на наличие на иждивении пожилых родственников и, в случае Беркович*, двух приёмных детей с проблемами со здоровьем и психологическими особенностями.
* Физическое лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов