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Суд будет слушать дело Беркович* и Петрийчук* в закрытом режиме из-за угроз

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Суд по ходатайству гособвинителя продолжит слушать дело обвиняемых в оправдании терроризма режиссера Евгении Беркович* и драматурга Светланы Петрийчук* в закрытом режиме, сообщили РИА Новости во 2-м Западном окружном военном суде.

Источник: © РИА Новости

Соответствующее ходатайство заявила прокурор в связи с поступающими в адрес участников процесса угрозами.

«Суд удовлетворил ходатайство государственного обвинителя», — сказал собеседник агентства.

Ранее в суде выступил секретный свидетель, который пожаловался на спектакль в правоохранительные органы. Его данные не разглашались в целях безопасности, суд присвоил ему псевдоним «Никита». Показания он давал дистанционно с технологией изменения голоса и не отвечал на те вопросы, которые могли привести к раскрытию его личности. Как пояснил свидетель, он до сих пор работает в театральной сфере и опасается за свою карьеру и репутацию.

По версии следствия, Петрийчук* подготовила сценарий театральной пьесы «Финист ясный сокол», в котором содержатся признаки оправдания и пропаганды терроризма. Затем Беркович* и Петрийчук* совместно поставили пьесу, публично демонстрируя ее на различных фестивалях, в театрах, а также в интернете. Спектакль повествует о женщинах, решивших виртуально выйти замуж за адептов радикального ислама и уехать к ним в Сирию. Спектакль, созданный в том числе на деньги министерства культуры, получил театральную премию «Золотая маска».

Беркович* и Петрийчук* вину не признают. Обе уже год находятся под арестом, несмотря на наличие на иждивении пожилых родственников и, в случае Беркович*, двух приёмных детей с проблемами со здоровьем и психологическими особенностями.

* Физическое лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов