Ревнивец, подложивший гранату сопернику, пойдет под суд под Волгоградом

В процессе расследования уголовного дела выяснилось, кто на самом деле является владельцем гранаты и взрывателя. Таким образом, фигурантом его стал уже сам ревнивец. За незаконный оборот оружия ему грозит до восьми лет лишения свободы. Дело рассмотрит Волжский райсуд. За что солдат Ткаченко расстрелял сослуживцев из автомата — по ссылке.