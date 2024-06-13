Ревнивец, подложивший гранату сопернику, пойдет под суд под Волгоградом

«У фигуранта были ключи от квартиры, которую жена сдавала в аренду. Воспользовавшись отсутствием жильца, он пробрался в жилье и подложил под ванну ранее найденную им гранату Ф-1 и взрыватель боевых ручных гранат. А затем сообщил в полицию, что тот хранит взрывные устройства», — рассказывает представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина.
В процессе расследования уголовного дела выяснилось, кто на самом деле является владельцем гранаты и взрывателя. Таким образом, фигурантом его стал уже сам ревнивец. За незаконный оборот оружия ему грозит до восьми лет лишения свободы. Дело рассмотрит Волжский райсуд. За что солдат Ткаченко расстрелял сослуживцев из автомата — по ссылке.