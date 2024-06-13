В Витебске мужчина из ревности нанес знакомой семь ножевых ранений

В одном из дворов областного центра обнаружили 63-летнюю витебчанку с множественными резаными ранами. Оперативники установили, что пострадавшая стала жертвой ревнивого знакомого, с которым прогуливалась по городу.



Между парой возник конфликт на почве ревности. Разгоряченный алкоголем мужчина в ссоре нанес знакомой семь ударов ножом в живот, грудь и спину.



Милицию и скорую для пострадавшей вызвали прохожие. «Жительница областного центра находится в больнице, ее жизни и здоровью ничего не угрожает», — рассказали в УВД.



Мужчину задержали. Выясняются обстоятельства совершенного им преступления.