В одном из дворов областного центра обнаружили 63-летнюю витебчанку с множественными резаными ранами. Оперативники установили, что пострадавшая стала жертвой ревнивого знакомого, с которым прогуливалась по городу.
Между парой возник конфликт на почве ревности. Разгоряченный алкоголем мужчина в ссоре нанес знакомой семь ударов ножом в живот, грудь и спину.
Милицию и скорую для пострадавшей вызвали прохожие. «Жительница областного центра находится в больнице, ее жизни и здоровью ничего не угрожает», — рассказали в УВД.
Мужчину задержали. Выясняются обстоятельства совершенного им преступления.
В Витебске мужчина из ревности нанес знакомой семь ножевых ранений
13 июня, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Жительница Витебска пострадала от ревности кавалера, который в ссоре нанес ей семь ножевых ранений. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в УВД Витебского облисполкома.
В одном из дворов областного центра обнаружили 63-летнюю витебчанку с множественными резаными ранами. Оперативники установили, что пострадавшая стала жертвой ревнивого знакомого, с которым прогуливалась по городу.