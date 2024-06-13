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В Витебске мужчина из ревности нанес знакомой семь ножевых ранений

13 июня, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Жительница Витебска пострадала от ревности кавалера, который в ссоре нанес ей семь ножевых ранений. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в УВД Витебского облисполкома.

В одном из дворов областного центра обнаружили 63-летнюю витебчанку с множественными резаными ранами. Оперативники установили, что пострадавшая стала жертвой ревнивого знакомого, с которым прогуливалась по городу.

Между парой возник конфликт на почве ревности. Разгоряченный алкоголем мужчина в ссоре нанес знакомой семь ударов ножом в живот, грудь и спину.

Милицию и скорую для пострадавшей вызвали прохожие. «Жительница областного центра находится в больнице, ее жизни и здоровью ничего не угрожает», — рассказали в УВД.

Мужчину задержали. Выясняются обстоятельства совершенного им преступления.