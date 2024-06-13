Молдова выдала Казахстану подозреваемую в серийном мошенничестве

4 июня 2024 года стало известно, что из Объединенных Арабских Эмиратов в Казахстан экстрадировали подозреваемого в совершении мошенничества в крупном размере. Ему грозит до семи лет лишения свободы. По данным пресс-службы Генеральной прокуратуры, в октябре 2010 года злоумышленник получил от потерпевшего свыше 50 млн тенге за доставку Rolls-Royce из США. Но после этого скрылся.