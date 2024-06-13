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В Боровлянах мужчина устроил стрельбу из самодельного оружия

В Боровлянский отдел милиции Минского РУВД поступила информация о стрельбе в жилом секторе, передает БЕЛТА.

Житель Минского района во дворе своего дома стрелял из самодельного оружия, похожего на ружье. На место происшествия прибыл наряд милиции. Было установлено, что житель Боровлян 1967 года рождения приобрел самодельное ружье и решил опробовать его. В состоянии алкогольного опьянения он вышел во двор дома и произвел там несколько выстрелов.

Правоохранители изъяли оружие для последующей экспертизы, которая установила, что предмет изготовлен самодельным способом и пригоден для стрельбы одиночными выстрелами методом раздельного заряжания.