В Боровлянах мужчина устроил стрельбу из самодельного оружия

Житель Минского района во дворе своего дома стрелял из самодельного оружия, похожего на ружье. На место происшествия прибыл наряд милиции. Было установлено, что житель Боровлян 1967 года рождения приобрел самодельное ружье и решил опробовать его. В состоянии алкогольного опьянения он вышел во двор дома и произвел там несколько выстрелов.