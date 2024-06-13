Поджег дом с 97-летним отцом: крымчанина будут судить за убийство

«Установлено, что 62-летний мужчина, находясь в доме по ул. Первомайской вместе с 97-летним отцом, за которым осуществлял уход, намеренно поджег в нескольких комнатах легковоспламеняющиеся бытовые предметы. После сын покинул горящий дом, оставив малоподвижного пожилого человека в одной из комнат», — говорится в сообщении.