Поджег дом с 97-летним отцом: крымчанина будут судить за убийство

Инцидент произошел в Нижнегорском районе полуострова.
«Установлено, что 62-летний мужчина, находясь в доме по ул. Первомайской вместе с 97-летним отцом, за которым осуществлял уход, намеренно поджег в нескольких комнатах легковоспламеняющиеся бытовые предметы. После сын покинул горящий дом, оставив малоподвижного пожилого человека в одной из комнат», — говорится в сообщении.
Пенсионер не смог самостоятельно выбраться из помещения и умер от полученных травм, добавили в СК.
Место преступления тщательно изучено, изъяты образцы для проведения судебных экспертиз. Фигурант дела задержан, ему предъявлено обвинение в совершении убийства, сейчас он находится под стражей.
Ранее в Главном следственном управлении СК РФ по Крыму и Севастополю сообщили, что житель Ялты предстанет перед судом за убийство владельцев гостевого дома.