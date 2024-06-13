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Поджег дом с 97-летним отцом: крымчанина будут судить за убийство

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн — РИА Новости Крым. В Крыму 62-летнему мужчине предъявлено обвинение в убийстве отца, которого он оставил в горящем доме, устроив поджог. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю.

Источник: РИА "Новости"

Инцидент произошел в Нижнегорском районе полуострова.

«Установлено, что 62-летний мужчина, находясь в доме по ул. Первомайской вместе с 97-летним отцом, за которым осуществлял уход, намеренно поджег в нескольких комнатах легковоспламеняющиеся бытовые предметы. После сын покинул горящий дом, оставив малоподвижного пожилого человека в одной из комнат», — говорится в сообщении.

Пенсионер не смог самостоятельно выбраться из помещения и умер от полученных травм, добавили в СК.

Место преступления тщательно изучено, изъяты образцы для проведения судебных экспертиз. Фигурант дела задержан, ему предъявлено обвинение в совершении убийства, сейчас он находится под стражей.

Ранее в Главном следственном управлении СК РФ по Крыму и Севастополю сообщили, что житель Ялты предстанет перед судом за убийство владельцев гостевого дома.

СК