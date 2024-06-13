В Пермском крае еще один автобус улетел в кювет: что известно о пострадавших

Напомним, накануне, 12 июня, произошло еще одно ДТП с пассажирским автобусом, который ехал из Березников в Пермь и перевернулся на трассе. В результате пострадали 12 человек. Троих госпитализировали. После этого прокуратура начала проверку, а следком возбудил уголовное дело.