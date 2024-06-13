В Пермском крае еще один автобус улетел в кювет: что известно о пострадавших

«У поселка Красный восход, в 3 км от Усть-Качки, трактор поворачивал в Красный восход, а 339 автобус начал его обгонять и чтобы не столкнуться с ним, улетел в овраг», — сообщает телеграм-канал «ЧП Пермь».
По информации перевозчика, в момент аварии автобус без пассажиров и ехал с базы перевозчика в Усть-Качку.
Авария случилась около 11:30. За рулем автобуса был 50-летний водитель.
В пресс-службе краевого минздрава «ФедералПресс» подтвердили, что в ходе аварии пострадали два человека, но подробности пока не уточняют. Сейчас полиция проводит проверку.
Напомним, накануне, 12 июня, произошло еще одно ДТП с пассажирским автобусом, который ехал из Березников в Пермь и перевернулся на трассе. В результате пострадали 12 человек. Троих госпитализировали. После этого прокуратура начала проверку, а следком возбудил уголовное дело.