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В Пермском крае еще один автобус улетел в кювет: что известно о пострадавших

ПЕРМЬ, 11 июня, ФедералПресс. Пассажирский автобус с сообщением «Пермь — Усть-Качка» улетел в кювет на дороге, когда ехал по направлению в санаторий. По словам очевидцев, среди пострадавших оказались кондуктор, которая получила травму позвоночника, и водитель.

«У поселка Красный восход, в 3 км от Усть-Качки, трактор поворачивал в Красный восход, а 339 автобус начал его обгонять и чтобы не столкнуться с ним, улетел в овраг», — сообщает телеграм-канал «ЧП Пермь».

По информации перевозчика, в момент аварии автобус без пассажиров и ехал с базы перевозчика в Усть-Качку.

Авария случилась около 11:30. За рулем автобуса был 50-летний водитель.

В пресс-службе краевого минздрава «ФедералПресс» подтвердили, что в ходе аварии пострадали два человека, но подробности пока не уточняют. Сейчас полиция проводит проверку.

Напомним, накануне, 12 июня, произошло еще одно ДТП с пассажирским автобусом, который ехал из Березников в Пермь и перевернулся на трассе. В результате пострадали 12 человек. Троих госпитализировали. После этого прокуратура начала проверку, а следком возбудил уголовное дело.