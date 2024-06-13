Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Родственники нашли тело погибшего павлодарца

Тело 25-летнего павлодарца, который несколько дней назад утонул в Иртыше, нашли родственники. Его обнаружили в 12 километрах от места трагедии, передает pavon.kz.

Источник: Nur.kz

Как сообщает издание, сегодня тело утонувшего мужчины нашли родственники. «В 12.50 в 12 километрах от места происшествия родственниками обнаружено тело погибшего парня 1999 года рождения. Силами спасателей ДЧС тело было извлечено из воды», — проинформировали в ДЧС Павлодарской области.

Напомним, молодой человек 1999 года рождения утонул в Иртыше на территории поселка Кенжеколь 10 июня. К поиску погибшего приступили спасатели. Как рассказали областном ДЧС, место, где утонул мужчина, не предназначалось для купания. А 12 июня в реке Есиль утонул 17-летний житель Астаны, который поспорил с друзьями, что сможет переплыть с одного берега на другой. Сотрудники столичного оперативно-спасательного отряда ДЧС извлекли тело подростка из воды.

несчастный случай