Родственники нашли тело погибшего павлодарца

Напомним, молодой человек 1999 года рождения утонул в Иртыше на территории поселка Кенжеколь 10 июня. К поиску погибшего приступили спасатели. Как рассказали областном ДЧС, место, где утонул мужчина, не предназначалось для купания. А 12 июня в реке Есиль утонул 17-летний житель Астаны, который поспорил с друзьями, что сможет переплыть с одного берега на другой. Сотрудники столичного оперативно-спасательного отряда ДЧС извлекли тело подростка из воды.