В Севастополе простились с погибшим в СВО командиром отделения морпехов

В 2021 году сбылась давняя мечта Константина Владимировича — он с семьей переехал в Севастополь. С началом СВО посчитал своим долгом идти защищать свою страну, в июне 2022 года заключил контракт с ВС России и после подготовки был направлен к месту выполнения боевых задач. Свои литературные навыки он не оставил — сочинял стихи и писал книгу.