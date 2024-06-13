В Севастополе простились с погибшим в СВО командиром отделения морпехов

«Сегодня в Севастополе проводили в последний путь гвардии сержанта, командира отделения морской пехоты 810 отдельной гвардейской бригады морской пехоты — Константина Владимировича Горбунова», — написал он в своем Telegram-канале.
Константин Горбунов родился и вырос в Костроме. После школы отслужил срочную службу в ракетных войсках, потом вернулся в родной город. С детства был человеком творческим, будучи школьником, учился в художественной школе, пробовал себя на литературном поприще, говорит Развожаев. Освоил несколько рабочих профессий — был поваром, шлифовальщиком, длительное время работал на заводе.
В 2021 году сбылась давняя мечта Константина Владимировича — он с семьей переехал в Севастополь. С началом СВО посчитал своим долгом идти защищать свою страну, в июне 2022 года заключил контракт с ВС России и после подготовки был направлен к месту выполнения боевых задач. Свои литературные навыки он не оставил — сочинял стихи и писал книгу.
«Константин Горбунов геройски погиб при выполнении боевой задачи на Херсонском направлении. Будем помнить нашего героя!», — подытожил губернатор.