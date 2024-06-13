Дело Эвана Гершковича будет рассматривать Свердловский облсуд — Генпрокуратура

Эвана Гершковича задержали в Екатеринбурге 29 марта 2023 года. Потом его перевели в Москву, все время следствия он находился в столичном СИЗО «Лефортово». Адвокаты американского журналиста заявляли, что он приехал на Урал для подготовки публикации о работе российского ОПК в условиях СВО.