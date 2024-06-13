Суд в Бресте приговорил наркозакладчика к 11 годам колонии

На скамье подсудимых оказался 20-летний житель Барановичей. С ноября 2023 года он работал на интернет-магазин, промышлявший продажей психотропов. Молодой человек был курьером-закладчиком. Ему нужно было забирать партии запрещенных веществ из тайников, расфасовывать на разовые дозы, делать закладки и указывать их географические координаты, а потом отправлять куратору.



По словам обвиняемого, всего он получил шесть партий психотропа массой от 30 г до 150 г, которые расфасовал и разместил в тайниках в Барановичах. В начале января от куратора получил задание забрать в Бресте 200 г мефедрона. Когда он приехал в областной центр, его задержали правоохранители.



«В ходе личного обыска обвиняемого сотрудники органов внутренних дел обнаружили и изъяли 0,26 г альфа-PVP, а по месту его проживания — 42,41 г вещества. Кроме того, по хранящимся в телефоне фигуранта координатам в тайнике, расположенном в садовом товариществе Мухавецкого сельсовета Брестского района, изъято еще 197,97 г мефедрона», — рассказали в прокуратуре.



Суд Брестского района признал молодого человека виновным по ч.4 ст. 328 УК. Его приговорили к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Также ему нужно выплатить 150 базовых величин штрафа (Br6 тыс.).



Приговор вступил в законную силу.