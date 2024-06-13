Жестокое убийство 24-летней давности раскрыли в Могилеве

В июне 2000 года в Могилеве был обнаружен труп девушки с признаками насильственной смерти. Сотрудники милиции выяснили, что 28-летняя местная жительница ночью возвращалась от подруги, но домой не дошла. По факту убийства, совершенного с особой жестокостью, было возбуждено уголовное дело.



Все эти годы милиция продолжала работу по этому делу. Недавно правоохранители установили подозреваемых. Оказалось, что в ту ночь двое жителей Могилева, которым было 22 и 25 лет, напали на прохожую, ограбили, избили и изнасиловали ее.



В настоящее время продолжаются дальнейшие оперативные мероприятия и следственные действия, проводятся экспертизы для установления всех обстоятельств произошедшего.