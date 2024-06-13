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Телефонные мошенники в Кокшетау получили по шесть лет колонии

Преступники звонили горожанам и, представившись следователем, сообщали, что их близкий родственник совершил ДТП и для прекращения уголовного дела, увода их от ответственности, нужно передать определенную сумму денег, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Многие соглашались с условиями мошенников и передавали им деньги.

Так, в городе Кокшетау двое жителей Северо-Казахстанской области «А» и «О» по сговору с другим мошенником, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, совершили хищение денег у горожан.

Судом установлено, что в социальной сети мужчины согласились на незаконный заработок неизвестного лица, который звонил пенсионерам, представлялся сотрудником полиции, сообщал им ложную информацию о совершении их родственниками ДТП, и дабы иззбежать ими уголовной ответственности просил деньги, якобы для возмещения ущерба потерпевшим.

В свою очередь «А» и «О» получали от обманутых граждан деньги, оговоренную часть оставляли себе, а остальное перечисляли на указанные банковские карты другого лица.

«В суде подсудимые не отрицали получение денег у потерпевших. Кроме того, вина их подтверждена показаниями потерпевших, свидетелей, видеозаписями камер видеонаблюдения с обменного пункта и банка, где запечатлены моменты осуществления денежных переводов и другими материалами дела», — говорится в сообщении суда.

Приговором суда они лишены свободы на 6 лет каждый по ст.190 ч.4 п. 2 УК — мошенничество в группе лиц по сговору, неоднократно, в особо крупном размере). Кроме того, с них взысканы в солидарном порядке в пользу потерпевших причиненные суммы ущерба.

Коллегия областного суда, рассмотрев данное уголовное дело по апелляционным жалобам осужденных и их адвокатов, оставила без изменения приговор суда первой инстанции, апелляционные жалобы без удовлетворения.

Судебные акты вступили в законную силу.