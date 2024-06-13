Телефонные мошенники в Кокшетау получили по шесть лет колонии

Приговором суда они лишены свободы на 6 лет каждый по ст.190 ч.4 п. 2 УК — мошенничество в группе лиц по сговору, неоднократно, в особо крупном размере). Кроме того, с них взысканы в солидарном порядке в пользу потерпевших причиненные суммы ущерба.