Экс-главу Госкоммолодежи Башкирии Яну Гайдук взяли под домашний арест

Госпоже Гайдук инкриминируется превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий (ч. 3 ст. 286 УК РФ).
Уголовное дело связано с созданием в Уфе дома молодежи — «Йешлек хауса». В 2021 году госкомитет получил в пользование объект культурного наследия «Дом Костерина». В здании был проведен ремонт, создано молодежное пространство.
По данным Яны Гайдук, в следственных органах полагают, что при проведении ремонта были нарушены права и интересы граждан, общества и государства.
Госпожа Гайдук возглавляла Госкомитет с июня 2021 года. В ноябре прошлого года в ее служебном кабинете прошли обыски. В январе Яна Гайдук объявила об отставке.