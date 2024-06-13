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Экс-главу Госкоммолодежи Башкирии Яну Гайдук взяли под домашний арест

Советский районный суд Уфы избрал меру пресечения бывшему председателю Госкомитета по молодежной политике Яне Гайдук. Она будет находиться под домашним арестом до 9 августа, сообщили «Ъ-Уфа» в пресс-службе суда.

Госпоже Гайдук инкриминируется превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий (ч. 3 ст. 286 УК РФ).

Уголовное дело связано с созданием в Уфе дома молодежи — «Йешлек хауса». В 2021 году госкомитет получил в пользование объект культурного наследия «Дом Костерина». В здании был проведен ремонт, создано молодежное пространство.

По данным Яны Гайдук, в следственных органах полагают, что при проведении ремонта были нарушены права и интересы граждан, общества и государства.

Госпожа Гайдук возглавляла Госкомитет с июня 2021 года. В ноябре прошлого года в ее служебном кабинете прошли обыски. В январе Яна Гайдук объявила об отставке.