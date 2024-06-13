Врачей из Подмосковья осудили за поддельные справки мигрантам

«Организовали незаконный въезд и пребывание граждан Украины и других стран на территории РФ путем изготовления и выдачи фиктивных справок-приглашений с несуществующими диагнозами для прохождения обследований в одном из филиалов возглавляемого ими медицинского учреждения», — передает сообщение «Интерфакс».
В ведомстве уточнили, что оба врача совместно с местным предпринимателем выдавали справки гражданам Украины и других стран. Самого предпринимателя приговорили к году колонии и также штрафу в 100 тыс. руб. Всех признали виновными в организации незаконной миграции группой по сговору (п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ).
Минобрнауки и Рособрнадзор в апреле решили внести ряд изменений в процедуру экзаменации иностранных граждан, которые хотят оформить патент, разрешение на работу или временное проживание, ВНЖ и гражданство РФ. Рособрнадзор планирует пересмотреть минимальный балл для экзамена по русскому языку для получения ВНЖ или гражданства, а также ввести оценку владения устной речью в экзамен для получения патента и разрешения на работу.