Врачей из Подмосковья осудили за поддельные справки мигрантам

Минобрнауки и Рособрнадзор в апреле решили внести ряд изменений в процедуру экзаменации иностранных граждан, которые хотят оформить патент, разрешение на работу или временное проживание, ВНЖ и гражданство РФ. Рособрнадзор планирует пересмотреть минимальный балл для экзамена по русскому языку для получения ВНЖ или гражданства, а также ввести оценку владения устной речью в экзамен для получения патента и разрешения на работу.