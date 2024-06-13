Мусорный полигон под Новороссийском, где пятые сутки горят отходы, закроют

Экологи считают, что мощности полигона давно не хватает. Из-за этого регулярно происходят возгорания. Два крупных пожара произошли в прошлом году, но тот, который разгорелся в начале нынешнего лета, переплюнул все остальные. Площадь огня составила 1000 кв.м. На тушение были брошены силы МЧС, но свалка до сих пор тлеет, распространяя едкий запах на ближайшие села.