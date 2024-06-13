Мусорный полигон под Новороссийском, где пятые сутки горят отходы, закроют

Тлеющий пятые сутки мусорный полигон под Новороссийском закроют. Об этом заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.
«Больше года назад мы уже проводили маркшейдерские исследования, которые показали, что вместимость полигона в мае 2023-го была исчерпана», — сообщила руководитель ведомства в своем telegram-канале.
Работы по ликвидации свалки, куда свозят ТКО из Геленджика и Новороссийска, должны были начать в 2022 году. Тогда был разработан проект. Через год Росприроднадзор направил письмо в министерство ТЭК и ЖКХ Краснодарского края с требованием исключить полигон из территориальной схемы. Но чиновники не торопились начать процесс рекультивации объекта.
Экологи считают, что мощности полигона давно не хватает. Из-за этого регулярно происходят возгорания. Два крупных пожара произошли в прошлом году, но тот, который разгорелся в начале нынешнего лета, переплюнул все остальные. Площадь огня составила 1000 кв.м. На тушение были брошены силы МЧС, но свалка до сих пор тлеет, распространяя едкий запах на ближайшие села.
«При горении идет выброс большого количества вредных газов: диоксинов, тяжелых металлов в виде аэрозолей и многое другое. Вдыхать такой состав длительное время опасно», — рассказал «КП»-Кубань" член экологического совета при губернаторе Краснодарского края Вениамин Голубитченко.
Росприроднадзор передал материалы проверки в прокуратуру. Сейчас ситуация находится на контроле.