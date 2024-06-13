В Краснодаре передали в суд дело о стрельбе из ружья возле ресторана

Инцидент произошел 22 апреля на улице Дальней краевой столицы. У обвиняемого и его приятелей возле входа в ресторан вспыхнул конфликт с группой мужчин. Началась драка и фигурант дела достал из багажника припаркованной машины ружье.
«Затем, фигурант произвел 5 выстрелов вверх в воздух. Противоправные действия мужчины были пресечены сотрудниками полиции, которых вызвали на место очевидцы», — отметили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Кубани.
Свою вину мужчина полностью признал, обвинение по уголовному делу утвердили в прокуратуре, сейчас дело направили в суд.