В Краснодаре передали в суд дело о стрельбе из ружья возле ресторана

В следственном управлении Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю закончили работу над уголовным делом о хулиганстве с применением оружия против жителя Адыгеи. Мужчину обвиняют в стрельбе из охотничьего ружья посреди улицы Краснодара. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.