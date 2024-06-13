Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Краснодаре передали в суд дело о стрельбе из ружья возле ресторана

В следственном управлении Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю закончили работу над уголовным делом о хулиганстве с применением оружия против жителя Адыгеи. Мужчину обвиняют в стрельбе из охотничьего ружья посреди улицы Краснодара. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел 22 апреля на улице Дальней краевой столицы. У обвиняемого и его приятелей возле входа в ресторан вспыхнул конфликт с группой мужчин. Началась драка и фигурант дела достал из багажника припаркованной машины ружье.

«Затем, фигурант произвел 5 выстрелов вверх в воздух. Противоправные действия мужчины были пресечены сотрудниками полиции, которых вызвали на место очевидцы», — отметили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Кубани.

Свою вину мужчина полностью признал, обвинение по уголовному делу утвердили в прокуратуре, сейчас дело направили в суд.