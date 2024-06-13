Жестокое убийство семьи в СКО: в суде раскрыли подробности

Убийство супругов и их 17-летнего сына, совершенное в предновогодние дни в Рабочем поселке города, шокировало североказахстанцев. Многие знали супругов лично, кто-то обращался в их ритуальное агентство. Тела убитых обнаружил родственник семьи. И, по словам соседей, зрелище было ужасным, у всех жертв было перерезано горло. Из всей семьи в живых осталась только дочь убитых, которая на момент убийства училась в России. Сейчас она проходит по делу потерпевшей.
По подозрению в совершении преступления были задержаны двое мужчин, которые в день убийства были замечены рядом с домом. Один из них, по версии следствия, был конкурентом убитых, индивидуальным предпринимателем, который занимался теми же похоронными делами, второй подсдуимый — его рабочий. Впоследствии была задержана женщина — заместитель директора крупного ТОО, также занимающегося ритуальными услугами.
Все трое предстали перед судом. 13 июня состоялось предварительное слушание по делу в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Северо-Казахстанской области. Государственный обвинитель сообщил, что 42-летняя подсудимая обвиняется в подстрекательстве к убийству двух и более лиц, совершенному группой лиц по предварительному сговору.
37-летний подсудимый Е. и 25-летний О. преданы суду по обвинению по двум статьям Уголовного кодекса в разбое и убийстве двух или более лиц, совершенных группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений, а равно по найму либо сопряженное с разбоем или вымогательством, с целью скрыть другое преступление, совершенное неоднократно, в отношении заведомо несовершеннолетнего лица.
В ходе заседания выяснилось, что один из фигурантов ранее был судим за разбой и отбыл пять лет лишения свободы. Вторая подсудимая в 2022 году была осуждена по делу о даче взятки. Все подсудимые отказались от рассмотрения дела присяжными. Защитники подсудимых заявили ходатайство о рассмотрении дела в закрытом режиме.
«Преступление страшное, и в материалах дела есть фото обнаженных трупов погибших. И из уважения к мертвым мы просим, чтобы заседания проходили в закрытом режиме», — заявила представитель подсудимых.
Однако судья Айдарбек Беккужинов данное ходатайство оставил без удовлетворения, отметив, что при изучении отдельных материалов дела сторона защиты может ходатайствовать об ограничении гласности в этой части. Суд переходит к главному судебному разбирательству.
Напомним, 29 декабря 2023 года стало известно о том, что в Петропавловске в Рабочем поселке произошло тройное убийство.