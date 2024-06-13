Жестокое убийство семьи в СКО: в суде раскрыли подробности

Убийство супругов и их 17-летнего сына, совершенное в предновогодние дни в Рабочем поселке города, шокировало североказахстанцев. Многие знали супругов лично, кто-то обращался в их ритуальное агентство. Тела убитых обнаружил родственник семьи. И, по словам соседей, зрелище было ужасным, у всех жертв было перерезано горло. Из всей семьи в живых осталась только дочь убитых, которая на момент убийства училась в России. Сейчас она проходит по делу потерпевшей.