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Пассажирский автобус горел в Рудном

Спасатели Костанайской области успешно ликвидировали пожар в пассажирском автобусе в Рудном, сообщает ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Сегодня в городе Рудный Костанайской области произошел инцидент — во время движения автобуса загорелся моторный отсек. Благодаря быстрой реакции водителя и эффективной работе спасателей МЧС, пожар был ликвидирован, не допустив тяжелых последствий.

Все 20 пассажиров были эвакуированы в безопасное место, и, к счастью, никто не пострадал.

Причины возгорания устанавливаются компетентными органами, чтобы предотвратить подобные ситуации в будущем.

МЧС призывает всех граждан быть особенно осторожными и бдительными на дорогах. В случае возгорания транспортного средства следует сразу же остановить его, освободить от пассажиров и вызвать экстренные службы.

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