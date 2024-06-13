Пассажирский автобус горел в Рудном

Сегодня в городе Рудный Костанайской области произошел инцидент — во время движения автобуса загорелся моторный отсек. Благодаря быстрой реакции водителя и эффективной работе спасателей МЧС, пожар был ликвидирован, не допустив тяжелых последствий.
Все 20 пассажиров были эвакуированы в безопасное место, и, к счастью, никто не пострадал.
Причины возгорания устанавливаются компетентными органами, чтобы предотвратить подобные ситуации в будущем.
МЧС призывает всех граждан быть особенно осторожными и бдительными на дорогах. В случае возгорания транспортного средства следует сразу же остановить его, освободить от пассажиров и вызвать экстренные службы.