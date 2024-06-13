В Воронежской области отменили режим авиационной опасности

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, над регионом 31 мая сбили один беспилотник. Многие несознательные жители региона стали выкладывают в интернет фото и видео с мест падения обломков дронов. Власти просят воронежцев не публиковать подобную информацию. Такими действиями жители помогают противнику и подвергают опасности сотрудников оперативных служб.