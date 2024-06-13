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В Воронежской области отменили режим авиационной опасности

Режим авиационной опасности в регионе продержался 79 минут.

В Воронежской области в четверг, 13 июня, на 79 минут объявили воздушную тревогу. Режим авиационной опасности действовал с 15:48 до 17:08.

Напомним, что режим опасности атаки БПЛА в нашем регионе действовал всю минувшую ночь — с 22:29 12 июня до 7:12 13 июня.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, над регионом 31 мая сбили один беспилотник. Многие несознательные жители региона стали выкладывают в интернет фото и видео с мест падения обломков дронов. Власти просят воронежцев не публиковать подобную информацию. Такими действиями жители помогают противнику и подвергают опасности сотрудников оперативных служб.