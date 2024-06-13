Детей били кастрюлями: руководитель детсада ушла на больничный

11 июня родители собрались и утром пришли в сад, но в связи с техническими неполадками камеры не работали, потому что в тот день были перебои со светом. Соответственно, камеры посмотреть они не смогли, и мама одного из воспитанников вызвала участкового в детский сад, после чего было опубликовано обращение в соцсетях.