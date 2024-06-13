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«Она была веселой и одной из лучших студенток». В Италии муж убил и привез в полицию труп жены-белоруски

Итальянец убил белоруску и привез в полицию ее труп в машине.

Убитой женщиной в Италии, муж которой привез в полицию ее тело в машине, оказалась белоруска, сообщает итальянский ресурс ANSA.

Жуткая история потрясла итальянский город Модена несколько дней назад. Ночью в полицейский участок приехал мужчина и сделал заявление, что убил жену, и ее труп лежит в машине.

СМИ сперва предположили, что итальянец убил «русскую жену», но позже выяснилось, что убитая женщина — 41-летняя белоруска Анна Свириденко.

Полиция арестовала 48-летнего Андреа Палтриниери по обвинению в убийстве жены. Известно, что итальянец — безработный инженер. А убитая белоруска Анна Свириденко с 2022-го училась в аспирантуре в университетской больнице Модены. А ранее она обучалась и работала специалистом в области ядерной медицины в Университете Инсбрука в Австрии.

Глава отделения комплексной радиологии университетской больницы Модены Пьетро Торричелли прокомментировал гибель белоруски, сказав, что все коллеги и студенты шокированы, и что «Анна была одной из лучших студенток в аспирантуре».

Предположительно, итальянец задушил белоруску из-за споров из-за опеки над их двумя маленькими детьми.