«Она была веселой и одной из лучших студенток». В Италии муж убил и привез в полицию труп жены-белоруски

Полиция арестовала 48-летнего Андреа Палтриниери по обвинению в убийстве жены. Известно, что итальянец — безработный инженер. А убитая белоруска Анна Свириденко с 2022-го училась в аспирантуре в университетской больнице Модены. А ранее она обучалась и работала специалистом в области ядерной медицины в Университете Инсбрука в Австрии.