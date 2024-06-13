Генпрокуратура: выявление пропагандирующих уклонение от исполнения воинской обязанности интернет-ресурсов продолжится

Генпрокуратура постоянно уделяет внимание вопросам надлежащего обеспечения государственными органами исполнения гражданами своей конституционной воинской обязанности.



В ходе проверки выявлены негативные факторы, которые способны оказать влияние на укомплектованность соединений и воинских частей, а также создать угрозу национальной безопасности.



В частности, установлено, что отдельные интернет-площадки скрывали свою деструктивную деятельность под видом якобы законной правовой помощи призывникам при прохождении ими мероприятий призыва на срочную военную службу. На них гражданам предлагались консультативные платные услуги по уклонению от военной службы по медицинским, семейным и иным основаниям. Причем оплату принимали в иностранной валюте и криптовалюте.



Как отметили в Генпрокуратуре, фактически такие ресурсы подталкивали призывников к совершению правонарушений, связанных с уклонением от военной службы, а также препятствовали законной деятельности компетентных органов по комплектованию личным составом Вооруженных Сил и иных воинских формирований.



По результатам проверки Генпрокуратуры, а также совместной работы с органами внутренних дел и Министерством обороны судом вынесено решение о признании информационной продукции интернет-ресурса, пропагандирующего уклонение от воинской обязанности и оказывающего соответствующие услуги, экстремистскими материалами.



Сообщается, что это позволит не только блокировать деструктивный источник информации, но и привлекать граждан к административной ответственности за распространение сведений о таком сайте.



Работа органов прокуратуры в этом направлении продолжится, добавили в надзорном ведомстве.