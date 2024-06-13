Солдат-срочник погиб во время учений в области Абай

«Сегодня, 13 июня, в ходе проведения учения допущено нарушение мер безопасности. Военнослужащий срочной службы одной из воинских частей Аягозского гарнизона получил травму, несовместимую с жизнью. По факту происшествия назначена служебная проверка. Возбуждено уголовное дело. Виновные и должностные лица понесут соответствующие наказания в рамках Уголовного кодекса и Дисциплинарного устава ВС РК. Вооруженные силы выражают искренние соболезнования родным и близким военнослужащего. Его родным будет оказана вся необходимая помощь», — говорится в сообщении МО в Telegram.