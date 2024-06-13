Суд заочно рассмотрит дело об убийстве Игоря Талькова

«Прокуратура Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Валерия Шляфмана. Он заочно обвиняется по ст. 102 УК РСФСР (умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, совершенное способом, опасным для жизни многих людей), ст. 15, ст. 102 УК РСФСР (покушение на умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, совершенное способом, опасным для жизни многих людей)», — говорится в сообщении надзорного ведомства.
По версии следствия, 6 октября 1991 года во Дворце спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге Шляфман, испытывая неприязненные отношения к представителю одного из артистов Игорю Малахову из-за очередности выступления на концерте артистов, попытался его застрелить. Однако в момент выстрела Малахов увернулся, а Тальков получил смертельное ранение.
«При изучении уголовного дела, поступившего с обвинительным заключением, прокуратурой города проанализированы допросы более 150 свидетелей, среди которых артисты эстрады, работники Дворца спорта и сотрудники органов внутренних дел, присутствовавшие на месте происшествия», — сказали в Генпрокуратуре.
Шляфман в 1992 году скрылся в Израиле, он заочно привлечен в качестве обвиняемого, в январе 2022 года Петроградским районным судом Санкт-Петербурга ему заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ведомстве отметили, что по уголовному делу выполнены все следственные действия, производство которых возможно в отсутствие обвиняемого.
«Следственным органом также приняты исчерпывающие меры к розыску и экстрадиции Шляфмана. Однако реальная возможность его участия в уголовном процессе отсутствует. В соответствии с ч. 5 ст. 247 УПК РФ названные обстоятельства являются исключительным случаем, позволяющим проведение судебного разбирательства в отсутствие обвиняемого», — сказали в надзорном ведомстве, добавив, что уголовное дело будет направлено в Петроградский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу.