Суд заочно рассмотрит дело об убийстве Игоря Талькова

Шляфман в 1992 году скрылся в Израиле, он заочно привлечен в качестве обвиняемого, в январе 2022 года Петроградским районным судом Санкт-Петербурга ему заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ведомстве отметили, что по уголовному делу выполнены все следственные действия, производство которых возможно в отсутствие обвиняемого.