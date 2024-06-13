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Серийные аферы с продажей автомобилей раскрыли полицейские в Астане

Серийные аферы с продажей автомобилей раскрыли полицейские в Астане, передает ИА El.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Оперативниками отдела полиции района Алматы установлена 40-летняя жительница города, специализирующаяся на продаже арендованных автомобилей.

Установлено, что женщина арендовала на долгий срок легковые автомобили, и по низкой цене продавала своим знакомым и родственникам. При этом, пользуясь доверием потерпевших, женщина уверяла, что документы на автомобили передаст через пару месяцев.

Так, под предлогом продажи автомашины Kia Sportage, злоумышленница завладела деньгами в размере 6 млн тенге. В другом случае в полицию обратился астанчанин, который надеясь стать владельцем автомашины Toyota Camry, передал мошеннице 7 млн тенге.

В настоящее время по факту мошенничества в полицию обратилось порядка 10 обманутых граждан, но количество потерпевших значительно больше.

Полицейскими устанавливается причастность к совершению аналогичных преступлений. По фактам мошенничеств проводится досудебное расследование.