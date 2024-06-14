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Следователи начали проверку ДТП с автобусом «Пермь-Усть-Качка»

Водитель и кондуктор автобуса, перевернувшегося по дороге в Усть-Качку, госпитализированы.

Источник: Комсомольская правда

13 июня около 11:30 рейсовый автобус «Пермь-Усть-Качка» опрокинулся в кювет. Как сообщили в краевом МВД, ДТП произошло в поселке Красный Восход на улице Садовой. 50-летний водитель, чтобы избежать столкновения с двигающимся впереди экскаватором, собиравшемся поворачивать налево, выехал на полосу встречного движения, а потом автобус съехал в левый кювет и опрокинулся.

В момент ДТП пассажиров в автобусе не было. Водитель и кондуктор с различными травмами были госпитализированы в лечебное учреждение.

— Следователи Пермского межрайонного следственного отдела начали проверку в связи с оказанием услуг, не отвечающих требованиям безопасности, — сообщили в СУ СКР. — По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

СК