Следователи начали проверку ДТП с автобусом «Пермь-Усть-Качка»

13 июня около 11:30 рейсовый автобус «Пермь-Усть-Качка» опрокинулся в кювет. Как сообщили в краевом МВД, ДТП произошло в поселке Красный Восход на улице Садовой. 50-летний водитель, чтобы избежать столкновения с двигающимся впереди экскаватором, собиравшемся поворачивать налево, выехал на полосу встречного движения, а потом автобус съехал в левый кювет и опрокинулся.