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Умер один из журналистов НТВ, пострадавших при обстреле ВСУ в Горловке

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Умер оператор НТВ Валерий Кожин, пострадавший при обстреле ВСУ в Горловке, написал мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

«Один из журналистов, Валерий Кожин, скончался», — говорится в публикации.

Днем в четверг Приходько сообщил, что трое сотрудников НТВ получили тяжелые ранения в поселке Гольмовский в ДНР, их доставили в больницу Горловки.

Позднее телекомпания уточнила, что, помимо оператора Валерия Кожина, пострадал корреспондент Алексей Ивлиев. Журналиста прооперировали, его состояние стабильное.

Как отмечал военкор Александр Сладков, раненые находятся в тяжелом состоянии.

Расследованием произошедшего займется СК.