Умер один из журналистов НТВ, пострадавших при обстреле ВСУ в Горловке

«Один из журналистов, Валерий Кожин, скончался», — говорится в публикации.
Днем в четверг Приходько сообщил, что трое сотрудников НТВ получили тяжелые ранения в поселке Гольмовский в ДНР, их доставили в больницу Горловки.
Позднее телекомпания уточнила, что, помимо оператора Валерия Кожина, пострадал корреспондент Алексей Ивлиев. Журналиста прооперировали, его состояние стабильное.
Как отмечал военкор Александр Сладков, раненые находятся в тяжелом состоянии.
Расследованием произошедшего займется СК.